Milan, salta l'amichevole a porte chiuse del 1° agosto contro il Perth Glory
Nel suo viaggio in Australia, il Milan aveva in programma due amichevoli: quella centrale e attesa da tutti il Derby di Milano contro l'Inter il prossimo 5 agosto; prima, nel giorno di sabato 1° agosto, era stato calendarizzato un test a porte chiuse contro il Perth Glory, già affrontato in amichevole l'estate scorsa. La notizia delle ultime ore, però, confermata da diverse fonti come Gazzetta e Corriere dello Sport, è che l'amichevole tra Milan e Perth Glory è stata annullata.
MILAN, ANNULLATA L'AMICHEVOLE CONTRO IL PERTH GLORY
Non si giocherà Milan-Perth Glory: la decisione di Amorim a fronte di questo cambio di programma non è di giocare un'altra amichevole ma di sostituire quello slot con un allenamento. Dunque la prossima gara del Milan sarà direttamente la partita contro l'Inter del 5 agosto. Il giorno dopo il Diavolo volerà in Indonesia, a Giacarta, dove l'8 affronterà un test contro il Chelsea. Quindi il rientro a Milano da dove si partirà nuovamente a Ferragosto per l'ultimo test amichevole in Polonia contro il Manchester United.
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