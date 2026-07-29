Calendario estivo rossonero: sempre meno al primo derby stagionale, poi toccherà al Chelsea
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Il programma delle amichevoli estive del Milan.
Dopo il pareggio per 2-2 in casa dei campioni di Scozia del Celtic, i rossoneri sono volati a Perth per la tournée in Australia. Di seguito il programma dei prossimi impegni rossoneri.
MILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE
sabato 1 agosto, Optus Stadium - Perth, allenamento congiunto tra Milan e Perth Glory
Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth
Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia
Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia
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