Calendario estivo rossonero: sempre meno al primo derby stagionale, poi toccherà al Chelsea

Calendario estivo rossonero: sempre meno al primo derby stagionale, poi toccherà al ChelseaMilanNews.it
Oggi alle 07:20News
di Andrea La Manna
Il programma delle amichevoli estive del Milan.

Dopo il pareggio per 2-2 in casa dei campioni di Scozia del Celtic, i rossoneri sono volati a Perth per la tournée in Australia. Di seguito il programma dei prossimi impegni rossoneri. 

MILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE

sabato 1 agosto, Optus Stadium - Perth, allenamento congiunto tra Milan e Perth Glory

Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth

Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia

Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia