Pellegatti sul mercato: “Soulè nuovo nome, a Gasperini piace molto Nkunku”

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Carlo Pellegatti parla di un nuovo nome accostato per la trequarti rossonera ovvero Soulè della Roma.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti parla di un nuovo nome accostato per la trequarti rossonera. Queste le sue parole.

"La notizia più curiosa però riguarda Soulè. Il giocatore è stato offerto al Milan. Il Milan, si sa, sta cercando questa figura da mettere di fianco a Pulisic, dietro la punta Gonçalo Ramos ed è stato proposto anche Soulè dalla Roma. La Roma vorrebbe addirittura tentare questo colpo, dare al Milan Soulè e cercare di inserire nella trattativa anche Nkunku, un giocatore che piace molto a Giampiero Gasperini. Il Milan riguardo a Nkunku ha già detto che è un giocatore incedibile, però bisogna vedere il Milan, come considererà, se considererà appetibile o interessante la proposta della Roma di Soulè".