Calciomercato Calciomercato Milan: i nomi per la trequarti. Il big, l’offerto, il ritorno: chi sono gli obiettivi

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Calciomercato Milan: sfumato Karetsas, ad Amorim serve un nuovo trequartista. Ecco chi potrebbero essere gli obiettivi dei rossoneri

Sfumata la possibilità di investire oltre 35 milioni di euro su Kostantinos Karetsas, il quale firmerà a breve un contratto con il Borussia Dortmund fino al 2031 grazie all'accordo tra il club tedesco e il Genk sulla base di 33 milioni di euro (bonus facilmente raggiungibili compresi) più una percentuale sulla futura rivendita, il Milan dovrà riordinare le sue idee per capire su quale profilo puntare.

Calciomercato Milan: Amorim ha chiesto un trequartista

Ruben Amorim, d'altronde, è stato molto chiaro in tutte le riunioni recenti avute con Gerry Cardinale e con il resto della dirigenza: serve un trequartista mancino che giochi a destra, in modo da schierarlo al fianco di Pulisic (che giocherà sul lato sinistro) e alle spalle della punta Goncalo Ramos. Quali potrebbero essere, dunque, i nuovi obiettivi del Milan? Proviamo a stilare una lista di quelli prendibili, premettendo che - al momento - non ci sono trattative avviate per nessuno dei seguenti calciatori, ma solo delle potenziali idee di mercato.

Calciomercato Milan: il top accostato

Nei giorni scorsi, il The Sun ha accostato il nome di Savinho al Milan; giocatore potenzialmente formidabile, soprattutto per il calcio italiano, ma tra costi molto elevati (il brasiliano classe 2002 guadagna 6 milioni di euro fino al 2031 e ha un costo del cartellino di 50 milioni di euro) e la concorrenza dello spendaccione Tottenham di Roberto De Zerbi) e il fatto che sia più un esterno destro che un trequartista, pare un profilo poco raggiungiubile.

Calciomercato Milan: due nomi costosi

Hanno costi alti, ma piacciono molto alla dirigenza e ad Amorim, due nomi già rientrati nelle recenti liste rossonere: Amad Diallo del Manchester Utd e Can Uzun dell'Eintracht Francoforte. Per entrambi, la valutazione è di circa 45 milioni di euro e Cardinale, un paio di settimane fa, aveva già deciso di lasciar perdere le attenzioni sui due calciatori. L'addio a Karetsas e l'eventuale cessione di Leao a cifre importanti potrebbe riaprire le strade soprattutto per l'ex Atalanta, considerando i rapporti non buoni con la dirigenza tedesca.

Calciomercato Milan: il prestito secco

Decisamente più contenuto sarebbe la spesa per Franco Mastantuono, trequartista argentino del Real Madrid che i Blancos vorrebbero far crescere in giro per l'Europa; con una condizione, però: solo prestito secco. Difficilmente il Milan gradirebbe lavorare per il Real Madrid prendendo Mastantuono per un solo anno con il rischio di valorizzarlo e di non guadagnarci nulla.



Calciomercato Milan: il pupillo di Ibra

Sembrava dovesse finire all'Atalanta, poi è subentrato il Chelsea che sembrava dover sbaragliare la concorrenza. E, invece, Kerim Alajbegovic è, per ora, rimasto al Bayer Leverkusen. Il suo prezzo resta sui 25-30 milioni di euro e, nel Milan, lo sponsor del consulente Ibrahimovic è sempre molto forte. Forse non pronto per essere titolare nella formazione di Amorim, ma il prospetto è di sicuro potenziale.

Calciomercato Milan: idea dalla Serie A

C'è un'idea anche dalla Serie A. Matias Soulé è, infatti, tra gli attaccanti meno preferiti da Gasperini e, dopo l'arrivo di Santiago Castro e la conferma di Dybala, l'argentino potrebbe voler cambiare aria. Ha una valutazione sui 40 milioni di euro, ma i buoni rapporti con la Roma potrebbero favorire la trattativa. È stato proposto: vedremo cosa succederà.

Calciomercato Milan: operazione nostalgia

Per ultimo, almeno per ora, potrebbe spuntare un nome dal diario dei ricordi. Perché, con l'acquisto di Diomande, il Real Madrid ha un'abbondanza pazzesca davanti e Brahim Diaz potrebbe trovare pochissimo spazio. Ad Amorim serve un trequartista dalla visione di gioco che sappia all'occorrenza anche giocare sulla fascia: il marocchino ha quel tipo di caratteristiche. E anche un prezzo contenuto. Perché non pensarci?