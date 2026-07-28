Accomando: “Prima offerta del Fenerbache: 5 mln prestito più 35 mln di obbligo di riscatto. Al giocatore 12 milioni all’anno”

Accomando: “Prima offerta del Fenerbache: 5 mln prestito più 35 mln di obbligo di riscatto. Al giocatore 12 milioni all’anno”MilanNews.it
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Oggi alle 00:09Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Orazio Accommando rivela che il Fenerbahce ha avanzato una prima offerta al Milan per Leao.

Sul suo profilo X, il collega Orazio Accommando ha rivelato che il Fenerbahce avrebbe avanzato una prima offerta al Milan per provare a ingaggiare Rafa Leao. Queste le sue parole.

"Il Fenerbahce ha presentato la propria offerta al Milan per Rafael Leao. 5 milioni per il prestito, 35 milioni per l’obbligo di riscatto e 2 milioni di bonus. Manca il si di Gerry Cardinale, che preferirebbe la cessione a titolo definitivo. Si ragiona anche sulla cifra. Il Fenerbahce ha presentato a Leao un quadriennale da 12 milioni con l’intermediazione di Mendes".