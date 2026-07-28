Accomando: “Prima offerta del Fenerbache: 5 mln prestito più 35 mln di obbligo di riscatto. Al giocatore 12 milioni all’anno”
Sul suo profilo X, il collega Orazio Accommando ha rivelato che il Fenerbahce avrebbe avanzato una prima offerta al Milan per provare a ingaggiare Rafa Leao. Queste le sue parole.
"Il Fenerbahce ha presentato la propria offerta al Milan per Rafael Leao. 5 milioni per il prestito, 35 milioni per l’obbligo di riscatto e 2 milioni di bonus. Manca il si di Gerry Cardinale, che preferirebbe la cessione a titolo definitivo. Si ragiona anche sulla cifra. Il Fenerbahce ha presentato a Leao un quadriennale da 12 milioni con l’intermediazione di Mendes".
+++Il Fenerbahce ha presentato la propria offerta al Milan per Rafael Leao. 5M per il prestito, 35M per l’obbligo di riscatto e 2M di bonus. Manca il si di Gerry Cardinale, che preferirebbe la cessione a titolo definitivo. Si ragiona anche sulla cifra. Il Fenerbahce ha presentato… https://t.co/BDDDq0gYUS— Orazio Accomando (@OAccomando91) July 27, 2026
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