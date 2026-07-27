Il Milan pensa a Savinho per l'attacco: i numeri del brasiliano nell'ultima stagione
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Il Milan starebbe seguendo Savinho del Manchester City per rinforzare l'attacco di Amorim: i numeri della passata stagione del brasiliano
Secondo i colleghi del The Sun il Milan starebbe sondando il terreno per Savinho, esterno classe 2004 in uscita dal Manchester City di Enzo Maresca. Sul brasiliano ci sarebbe il forte interesse anche del Tottenham, ma secondo i media inglesi il Diavolo starebbe preparando un'offerta da 50-55 milioni di euro per anticipare la concorrenza e convincere i Citizens.
Nell'ultima stagione Savinho ha totalizzato con la maglia del club di Manchester 36 presenze in tutte le competizioni per un totale di 1502', ai quali si sono aggiunti 4 gol a referto (2 in EFL Cup, 1 in FA Cup, 1 in Premier League) e 4 assist (2 in Premier League, 2 in Champions League).
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