Accordo Regione-Comune Milano per il nuovo stadio nell'area di San Siro

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Accordo Regione-Comune Milano per il nuovo stadio nell'area di San Siro

Via libera dell'accordo di collaborazione tra Comune di Milano e Regione Lombardia per la realizzazione del nuovo stadio nell'area di San Siro. L'obiettivo è quello di ottenere le autorizzazioni entro l'estate del 2027, per consentire l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo stadio nel secondo semestre dell'anno anche nella prospettiva di candidatura di Milano alla fase finale del campionato europeo di calcio Uefa 2032. In particolare, la delibera prevede che Comune e Regione disciplinino le modalità e i tempi di attuazione del procedimento relativo alla realizzazione del nuovo tunnel Patroclo, della costruzione del nuovo stadio e della successiva, parziale demolizione dello stadio San Siro. La società 'Stadio San Siro Spa' ha presentato lo scorso 16 marzo la proposta di Piano Attuativo, che dovrà essere approvato dal Comune all'esito dell'istruttoria già avviata.

Dopo il parere finale Vas (Valutazione Ambientale Strategica), il progetto di fattibilità tecnico-economica sarà valutato dalla Regione, in considerazione della sua competenza in materia di valutazione di impatto ambientale, nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria. Gli impegni sottoscritti con Regione hanno l'obiettivo di concludere tutte le procedure autorizzatorie, comprese quelle ambientali, entro e non oltre il termine di 560 giorni dalla presentazione del Piano Attuativo, quindi entro l'estate 2027.

"Confermo che il Comune sarà disponibile ad anticipare ovunque possibile le proprie attività - commenta la vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo - e a fronte dei tempestivi riscontri da parte della società lavoreremo tutti al fine di consentire l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo stadio nel secondo semestre 2027, anche nella prospettiva di candidatura di Milano alla fase finale del campionato europeo di calcio Uefa 2032".

Ansa