Pellegatti consiglia: “Andrei su Mastantuono per non farci prendere per la gola dai club turchi per Leao”

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Pellegatti parla della cessione di Leao e di Mastantuono come possibile innesto.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della cessione di Leao, delle offerte dei club turchi e di una possibile strategia per vendere prima il portoghese. Queste le sue parole.

“Per Leao leggiamo diritto di riscatto. Il Milan vuole soldi, soldi freschi e cedere il giocatore. Altro che diritto di riscatto con la possibilità di averlo il prossimo anno ancora qui. Allora per non essere anche presi un po' per la gola dai club turchi che sanno che il Milan ha bisogno di questi soldi per nuovi investimenti, allora sapete cosa farei? Andrei su Masantuono e do un messaggio ai club turchi dicendo loro: "Signori, io la mia campagna l'ho fatta investendo 100 milione, investendo su Diawara, investendo su Masantuono, che può essere tutto o niente, però è sempre un giocatore che è andato al Real Madrid, un giocatore che volevano tutti quando era in Argentina. Quindi ecco perché io spero che potrebbe essere una soluzione”.