Calciomercato Milan, sfuma Karetsas: il greco va al Borussia Dortmund. Rossoneri immobili sul mercato a causa delle mancate cessioni

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L'immobilismo sul mercato si paga: il Milan si lascia soffiare il talentuoso Karetsas dal Borussia Dortmund. Il trequartista del Genk era molto apprezzato da Amorim

L'immobilismo sul mercato del Milan attuale, dovuto soprattutto dalla cessione bloccata di Rafa Leao, fa sfumare un obiettivo importante per Ruben Amorim: il portale belga HLN.be scrive che Borussia Dortmund e Genk hanno trovato un accordo per Konstantinos Karetsas. Il classe 2007 andrà a giocare al Signal Iduna Park per una cifra fissa che non tocca i 35 milioni di euro che tanto voleva il Genk, ma li supera comunque con dei bonus più o meno realistici e garantiti.

Decisivo l'incontro odierno del DS del Dortmund Ole Book, che ha saltato la tournée giapponese del BVB per recarsi in Belgio e negoziare direttamente con Dimitri de Condé, Head of Football del Genk. Accordo trovato quindi, Karetsas firmerà un quinquennale e andrà in Germania, dove giocherà in Bundesliga e in Champions League. Nel 3-4-2-1 di Kovac il greco sarà l'erede calcistico di Brandt, che ha lasciato i gialloneri a parametro zero. Il Milan di Amorim lo avrebbe impiegato nella stessa posizione, ma i rossoneri non hanno potuto presentare l'offerta giusta al Genk a causa di diverse cessioni che non si sono concretizzate - quella di Leao in primis.

Nei giorni scorsi Amorim aveva telefonato al ragazzo per illustrargli il progetto rossonero che gli voleva cucire su misura, ma la sortita telefonica del mister non ha avuto effetto: Karetsas non ha aspettato che il Milan concretizzasse delle cessioni e ha accettato la proposta del Dortmund, che lo insegue con concretezza da diverse settimane.

Dopo essere andato all-in per Ramos e Gila, comunque due pedine cruciali e importanti, il Milan di Cardinale si è incagliato. Esaurito il budget stanziato ulteriori colpi arriveranno soltanto in seguito alle cessioni: il problema più grande è che al momento non c'è nulla di prossimo alla chiusura. Si sono raffreddati i colloqui con l'Aston Villa per Estupinan, non c'è niente di concreto per Tomori e Loftus, Fofana non ha portato nessuna offerta e la saga Leao non sembra essere vicina alla concluisione. Il portoghese sognava la Premier (e anche il Milan, viste le cifre che possono spendere le inglesi), ma al momento ci sono solo abboccamenti mediatici di Galatasaray e Fenerbahce. A luglio non si è mosso niente, il Milan si è incagliato e gli obiettivi di mercato iniziano a sfumare. Bisognerà trovare un modo per cedere chi va ceduto: l'anno scorso Tare fece un lavoro certosino tra plusvalenze e cessioni degli esuberi.