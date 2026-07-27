Leao, la Turchia insiste! E il Milan resta alla finestra pensando a Karetsas

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Il Milan e un incastro da sciogliere. Rafa Leao da una parte, Kostantinos Karetsas dall'altra. Il Diavolo sta giocando una partita a scacchi

Il Milan e un incastro da sciogliere. Rafa Leao da una parte, Kostantinos Karetsas dall'altra. Il futuro di Rafael Leao entra sempre più nel vivo. Dopo settimane di indiscrezioni, il mercato attorno all'attaccante portoghese si sta trasformando in una trattativa concreta, con Galatasaray e Fenerbahçe pronte a sfidarsi per convincere il Milan e il giocatore. Per il momento, però, le distanze restano significative, sia dal punto di vista economico sia per la formula dell'operazione.

LEAO AMBITO IN TURCHIA, LA SITUAZIONE

Ne parla stamattina il Corriere dello Sport. Il primo passo ufficiale lo ha compiuto il Galatasaray, che ha presentato ai rossoneri una proposta di prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che il Milan ha immediatamente respinto, ribadendo la volontà di cedere Leao soltanto a titolo definitivo. La valutazione fissata dal club oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro, una cifra considerata congrua per un giocatore che, nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, resta uno dei profili di maggior valore della rosa.

Nelle prossime ore toccherà al Fenerbahçe muoversi. Il club di Istanbul ha in programma un viaggio in Italia per approfondire i contatti con la dirigenza rossonera e provare a impostare una trattativa sulla base di circa 40 milioni di euro. Anche in questo caso, però, l'offerta appare distante dalle richieste del Milan. Parallelamente, resta da trovare un'intesa con il giocatore: Leao, che tra due giorni raggiungerà il ritiro rossonero in Australia dopo aver concluso le vacanze in Brasile, prenderebbe in considerazione il trasferimento solo a fronte di un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro a stagione.

VIA LEAO PER L'ASSALTO A KARETSAS

L'eventuale addio del numero 10 avrebbe inevitabilmente riflessi anche sul mercato in entrata. Una parte delle risorse ricavate dalla sua cessione potrebbe infatti essere destinata all'assalto per Konstantinos Karetsas, talento classe 2007 del Genk che piace da tempo al Milan. La concorrenza, però, è sempre più agguerrita. Il Borussia Dortmund continua a spingere e sarebbe pronto a presentare una terza offerta vicina ai 35 milioni di euro, confermandosi oggi in vantaggio nella corsa al giovane trequartista.

I rossoneri mantengono vivi i contatti con l'entourage del giocatore, ma sanno di dover accelerare se vogliono ribaltare gli equilibri. Per questo motivo la situazione Leao e quella di Karetsas viaggiano su binari paralleli: senza un'importante cessione sarà complicato competere economicamente con il Dortmund, mentre un'eventuale partenza del portoghese garantirebbe al Milan margini finanziari e spazio tecnico per affondare il colpo sul talento belga di origini greche. Due trattative diverse, ma strettamente intrecciate, destinate a segnare una fase decisiva dell'estate rossonera.