Ausilio: "Mi fido di Maldini e Leonardo. Persone che capiscono di calcio"

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Piero Ausilio, ds dell'Inter, si è espresso a favore dell'operato e della scelta di Maldini e Leonardo alla guida della Nazionale

Il tema centrale di questi giorni è inevitabilmente la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Dopo la nomina del duo Maldini-Leonardo da parte del presidente federale Malagò alla guida tecnica della Nazionale, è partito il casting. Il sogno Guardiola è svanito, non per soldi ma per la volontà di Pep di prendersi una pausa. Ora il nome forte è Andrea Pirlo anche se ha subito qualche rallentamento nelle ultime ore quando tutto sembrava già fatto. Intanto il ds dell'Inter Piero Ausilio ha espresso il suo parere in un'intervista concessa a Sky Sport.

MI FIDO DI MALDINI E LEONARDO

Il commento di Piero Ausilio sulla scelta del CT della Nazionale: "Penso che la carriera di Pirlo parli da sé. Poi mi fido del presidente, di Maldini e Leonardo. Sono persone che capiscono di calcio. Pirlo, ripeto, ha uno spessore tale per cui in questo momento tutti dobbiamo pensare al bene della Nazionale ed essere tutti tifosi della Nazionale senza pensare se va bene o male. Dobbiamo pensare di dare tutti un contributo e andare in un'unica direzione, cioè verso il bene della Nazionale con Pirlo CT, se sarà lui. lo oggi ho viaggiato e non so se sia ufficiale o no, quindi leggo anche io i giornali e sento le cose. Se sarà lui, sarà messo nelle condizioni migliori per lavorare".