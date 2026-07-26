Agresti su Camarda: "Due lampi di speranza, da centravanti di razza"

Agresti su Camarda: "Due lampi di speranza, da centravanti di razza"MilanNews.it
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Ieri alle 23:36News
di Francesco Finulli
Stefano Agresti ha commentato in maniera molto positiva la prestazione con doppietta di Francesco Camarda contro il Celtic

Un arrembante Francesco Camarda si è presentato in grande spolvero nella prima amichevole della preparazione estiva, pareggiata 2-2 in rimonta dal Milan contro il Celtic proprio grazie a una doppietta del classe 2008. Partito dalla panchina, il giovane centravanti è entrato all'intervallo e in sette minuti ha pareggiato le due reti di svantaggio. La prestazione è stata commentata, anche in ottica futura, dal giornalista Stefano Agresti sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

CAMARDA DUE LAMPI DA CENTRAVANTI DI RAZZA

Il commento di Stefano Agresti sulla prestazione di Francesco Camarda, centravanti del Milan: "Un lampo di speranza, anzi due. Svettando in mezzo a due avversari, da centravanti di razza. Lampi di Camarda, in una partita che conta niente — l’amichevole di Glasgow contro il Celtic — ma può valere tantissimo: questa doppietta convince definitivamente Amorim, il ragazzino non andrà in prestito un’altra volta ma resterà al Milan. Diciotto anni, italiano". 