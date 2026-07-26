Guernier si gode l'esordio col Milan: "Bello accumulare qualche minuto"

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Anche Aurelien Guernier ha esordito con il Milan nell'amichevole contro il Celtic: la soddisfazione sui social del calciatore franco-inglese

Diversi esordienti nell'amichevole di ieri tra Celtic e Milan, il primo test estivo rossonero terminato con il punteggio di 2-2. I rossoneri hanno rimontato un doppio svantaggio nel primo tempo, grazie alla doppietta di Francesco Camarda nei primi 7 minuti della ripresa, appena entrato. Tra i nuovi volti in campo anche il franco-inglese Aurelien Guernier, arrivato quest'estate a parametro zero, a cui è stata concessa una mezz'oretta da trequartista a inizio secondo tempo.

GUERNIER SI GODE L'ESORDIO

Dopo i primi minuti in maglia rossonera, anche se non ufficiali, Aurelien Guernier si è goduto l'esordio come ha mostrato sul suo profilo Instagram. Nel post, scritto in italiano, il giocatore ha scritto così: "È stato bello accumulare qualche minuto di esperienza fantastica, ne sono molto grato". Guernier è stato confermato tra i convocati per la tournée in Australia e Indonesia.

