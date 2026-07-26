Kostic a occhi aperti: "Ho sempre sognato questo club"
Andrej Kostic è stato scelto da Ruben Amorim come centravanti del primo tempo sia nella sgambata a Milanello contro Milan Futuro che nella partita amichevole a Glasgow contro il Celtic. Il centravanti montenegrino ha segnato un gol contro l'under 23 mentre ha fatto più fatica in Scozia, facendo comunque vedere qualche sprazzo interessante. In generale l'ex calciatore del Partizan Belgrado, ufficializzato lo scorso 31 marzo, ha destato ottime impressioni in queste due prime settimane di allenamento.
HO SEMPRE SOGNATO QUESTO CLUB
Il Milan ha pubblicato un carosello di presentazione sui social, sia per Andrej Kostic che per un altro giovane appena sbarcato a Milanello come Alphadjo Cisse. Nella grafica su Instagram viene riportata una breve frase del calciatore montenegrino classe 2007 che racconta bene le sensazioni del suo trasferimento in rossonero: "Ho sempre sognato questo club".
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