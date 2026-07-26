Bianchin: "Dimenticate Allegri: il Milan è già di Amorim. Più aggressivo e alto"
La prima amichevole dell'estate, in piena fase di preparazione in vista del campionato, lascia sempre il tempo che trova. Con un nuovo allenatore, però, le cose si fanno più interessanti. È il caso del Milan del nuovo tecnico Ruben Amorim che ha giocato contro il Celtic il suo primo test amichevole, pareggiando 2-2 in rimonta grazie alla doppietta di Camarda entrato all'intervallo. Il giornalista di Gazzetta.it Luca Bianchin ha analizzato le prime indicazioni tattiche emerse da Glasgow.
DIMENTICATE ALLEGRI: IL MILAN È GIÀ DI AMORIM
Il commento di Luca Bianchin all'indomani del pareggio tra Celtic e Milan in amichevole: "Dimenticate Allegri, il Milan è già una nuova creatura e con un suo dna. L’amichevole contro il Celtic ha chiarito che questa è già la squadra di Ruben Amorim, molto diversa da quella iper conservativa dello scorso anno. Vedremo un Milan più aggressivo, più alto e che prende più rischi, che segna più gol e ne subisce di più"
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