Bianchin: "Dimenticate Allegri: il Milan è già di Amorim. Più aggressivo e alto"

vedi letture

Il collega Luca Bianchin ha analizzato la prestazione del Milan nell'amichevole contro il Celtic, la prima di quest'estate

La prima amichevole dell'estate, in piena fase di preparazione in vista del campionato, lascia sempre il tempo che trova. Con un nuovo allenatore, però, le cose si fanno più interessanti. È il caso del Milan del nuovo tecnico Ruben Amorim che ha giocato contro il Celtic il suo primo test amichevole, pareggiando 2-2 in rimonta grazie alla doppietta di Camarda entrato all'intervallo. Il giornalista di Gazzetta.it Luca Bianchin ha analizzato le prime indicazioni tattiche emerse da Glasgow.

DIMENTICATE ALLEGRI: IL MILAN È GIÀ DI AMORIM

Il commento di Luca Bianchin all'indomani del pareggio tra Celtic e Milan in amichevole: "Dimenticate Allegri, il Milan è già una nuova creatura e con un suo dna. L’amichevole contro il Celtic ha chiarito che questa è già la squadra di Ruben Amorim, molto diversa da quella iper conservativa dello scorso anno. Vedremo un Milan più aggressivo, più alto e che prende più rischi, che segna più gol e ne subisce di più"