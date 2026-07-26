Il Milan "presenta" Kostic e Cisse: le prime parole in rossonero
All'inizio della stagione, al raduno di Milanello, i volti nuovi per la formazione rossonera erano molto pochi. Tra questi però c'erano due giovani calciatori che i tifosi rossoneri hanno già potuto vedere all'opera, in campo, nella prima amichevole contro il Celtic: l'attaccante montenegrino Andrej Kostic e l'esterno offensivo italiano Alphadjo Cisse. Entrambi erano stati ufficializzati nel corso della scorsa stagione ma solo a inizio luglio hanno varcato le soglie di Milanello.
IL MILAN PRESENTA KOSTIC E CISSE
Il Milan ha deciso di presentare questo pomeriggi, sui propri canali social, i due giovani talenti Kostic e Cisse. Una breve bio per entrambi ma soprattutto le prime battute in rossonero di entrambi i calciatori. Andrej Kostic ha dichiarato: "Ho sempre sognato questo club". Anche Alphadjo Cisse non ha nascosto l'emozione: "Essere qui è una sensazione incredibile. È difficile rendersi conto di tutto quello che sta succedendo".
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