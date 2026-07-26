Cisse: "Essere al Milan una sensazione incredibile"

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Alphadjo Cisse non crede ancora di essere un giocatore del Milan: le sue dichiarazioni

Non è stato un 2026 per il giovane talento rossonero Alphadjo Cisse. Dopo una grande prima metà di stagione in prestito al Catanzaro in Serie B, l'esterno offensivo italiano si è guadagnato la chiamata del Milan che lo ha acquistato dall'Hellas Verona a gennaio prima di lasciarlo in Calabria in prestito secco per terminare la stagione. Purtroppo, però, alla prima gara dopo il suo trasferimento, Cisse ha patito un infortunio muscolare grave che di fatto ha posto fine alla sua stagione.

ESSERE AL MILAN UNA SENSAZIONE INCREDIBILE

A inizio luglio Alphadjo Cisse ha potuto iniziare la stagione con la prima squadra del Milan: i primi allenamenti trascorsi a lavorare a parte per il tratto finale del suo recupero e poi l'ingresso in gruppo. Per l'ex Verona anche i primi minuti in campo contro il Celtic, nel secondo tempo, con qualche spunto interessante. Oggi il Milan ha presentato Cisse e Kostic con un post social e sono state riportate alcune sue dichiarazioni: "Essere qui è una sensazione incredibile. È difficile rendersi conto di tutto quello che sta succedendo"