Kostic: "Non vedo l'ora di dare il massimo per i tifosi e questo club"

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Andrej Kostic ha raccontato le emozioni di essere arrivato al Milan e ha mostrato un po' della sua mentalità

Tra i volti nuovi più interessanti e chiacchierati c'è sicuramente Andrej Kostic. Il centravanti montenegrino classe 2007 è arrivato quest'estate dal Partizan Belgrado nonostante sia stato annunciato dal club rossonero già da diversi mesi, precisamente lo scorso 31 marzo. Uno dei giocatori più promettenti del calcio balcanico, Kostic si è guadagnato un posto tra i convocati del raduno pre-stagionale e anche per la tournée australiana: contro il Celtic è stato scelto come titolare.

NON VEDO L'ORA DI DARE IL MASSIMO PER TIFOSI E CLUB

Le parole di Andrej Kostic ai canali ufficiali del Milan nella sua prima video-intervista rossonera sul suo arrivo: "Ero davvero emozionante. Ho sempre sognato questo club e non vedo l'ora di cominciare. Non vedo l'ora di dare il massimo per i tifosi e per questo club. Il talento non è sufficiente quindi bisogna dare il meglio ogni giorno, credere nel proprio talento e dare tutto"