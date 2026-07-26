Kostic sotto l'ala di Pavlovic: "Il primo a mandarmi un messaggio. Mi ha detto che è il mio fratello maggiore"

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Andrej Kostic ha raccontato del legame speciale che si è subito creato con il serbo Strahinja Pavlovic

Tra i nuovi volti del Milan in questa nuova stagione c'è anche Andrej Kostic, centravanti montenegrino classe 2007 che il club rossonero ha prelevato dal Partizan Belgrado, ufficializzando il colpo già in anticipo rispetto all'apertura della sessione estiva, lo scorso 31 marzo. Dal suo arrivo, il giovane attaccante è spesso stato visto insieme a Strahinja Pavlovic che sembra averlo messo sotto la sua ala, come effettivamente ha confermato Kostic nell'intervista concessa ai canali ufficiali del club.

Il racconto di Andrej Kostic sul legame speciale con Strahinja Pavlovic: "Pavlovic è stato il primo a mandarmi un messaggio e mi ha detto: 'Adesso sono come il tuo fratelo maggiore'. Questo mi ha aiutato molto perché per me è tutto nuovo ed è la prima volta che vivo fuori dal mio paese. Parlo sempre con lui. È davvero un bravo ragazzo e mi aiuta molto"