Cissè: "Tifo Milan da quando son piccolo. Mio padre mi dava le cassette con Ronaldinho"

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Alphadjo Cissè racconta della sua passione per il Milan sviluppata sin da piccolo, anche grazie a delle cassette con Ronaldinho

Non è stata una seconda metà di stagione semplice per Alphadjo Cissè, la scorsa. Il talento italiano che il Milan ha acquistato a gennaio dall'Hellas Verona, ha subito un infortunio muscolare pesante che gli ha impedito di concludere in campo la sua esperienza in prestito al Catanzaro. Lo stop è stato smaltito proprio a inizio raduno, qualche giorno dopo: qui Cissè si è rifatto con gli interessi allenandosi e giocando con la prima squadra. Il club lo ha intervistato per presentarlo ai tifosi sui propri canali sociali.

TIFO MILAN DA QUANDO SONO PICCOLO

L'aneddoto di Alphadjo Cissè sulla sua passione per il Milan da piccolino: "Questo momento lo aspettavo dal primo istante in cui ho toccato un pallone. Essere qui per me è un'emozione forte. Sicuramente cercherò di ripagare la possibilità che mi è stata data. Sono tifoso del Milan da quando son piccolo: mio padre mi dava le cassette per vedere le partite e c'era Ronaldinho. Questa è stata anche una motivazione in più per venire qua"