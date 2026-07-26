Calamai: "Amorim da applausi per la decisione su Camarda"

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Luca Calamai approva la decisione di trattenere per tutta la stagione Francesco Camarda all'interno della rosa del Milan

I primi due gol della stagione del Milan, non ufficiali, sono ad opera di Francesco Camarda. L'attaccante classe 2008 rossonero, fresco di rinnovo fino al 2031, ha riacciuffato in sette minuti il Celtic a inizio secondo tempo della prima amichevole estiva: un gol su rigore da lui stesso procurato e una rete con la testa. Al termine della gara, il giovane attaccante milanista ha incassato la conferma per la stagione da Ruben Amorim, nuovo tecnico rossonero. Il collega Luca Calamai, nel suo Editoriale, ha approvato questa scelta del Milan.

MILAN, AMORIM DA APPLAUSI SU CAMARDA

Il giornalista Luca Calamai approva la scelta del Milan di tenere Francesco Camarda in rosa per tutta la prossima stagione: "In casa Milan è invece da applausi la decisione del tecnico Amorin di tenere per tutta la stagione in talento Camarda. Finalmente un allenatore che ha il coraggio di in vestire sui nostri giovani promettenti. Camarda ha potenzialità speciali, Mi auguro possa diventare un bomber da Nazionale".