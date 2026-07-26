MN - Amoruso: "Ramos è una bella scommessa: l'attacco del Milan pesa moltissimo"
L'acquisto più oneroso della storia del Milan è Gonçalo Ramos: il centravanti portoghese è arrivato dal Paris Saint-Germain perché si ritiene pronto di poter reggere sulle sue spalle l'intero peso dell'attacco rossonero. Nella giornata di sabato è convolato a nozze con la compagna Margarida e il 29 insieme al connazionale Rafael Leao raggiungerà i nuovi compagni a Perth. Intanto un ex centravanti rossonero e di Serie A come Nicola Amoruso è stato intervistato a MilanNews.it e ha parlato anche di Ramos.
RAMOS È UNA BELLA SCOMMESSA
Il giudizio di Nicola Amoruso su Gonçalo Ramos al Milan: “Beh, insomma, è una bella scommessa. Di sicuro affidare l’attacco del Milan a Goncalo Ramos non è facile, perché è un attacco che pesa moltissimo. Ma evidentemente questo lo sapremo molto presto: se è un giocatore da Milan. Il Milan è una squadra che arriva da una stagione un po’ particolare, rovinata all’ultimo da quelle tre partite non vinte. Insomma, niente Champions e si è rivoluzionato tutto. Poi, ecco, è sempre il campo a parlare. È un giocatore che sicuramente è stato pagato tantissimo. Il valore è importante e ora sta a lui cercare di entrare subito nella mentalità Milan, con un allenatore nuovo che ha idee importanti.”
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