Clamoroso, Maldini valuta passo indietro se non si procederà con Pirlo

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Incredibile retroscena secondo cui Maldini sarebbe pronto a fare un passo indietro dal ruolo di DT della Nazionale se non verrà nominato Pirlo come CT

La situazione attuale del calcio italiano è già abbastanza sportivamente drammatica per non aggiungere altri capitoli a questa storia molto complicata. Eppure la nomina del Commissario Tecnico dell'Italia sta creando più di qualche grattacapo, tensione e dissidio interno. In un gruppo che, peraltro, si è appena formato: il neo eletto presidente FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico fresco di nomina Paolo Maldini e il suo consigliere e amico Leonardo.

INCREDIBILE: MALDINI VALUTA PASSO INDIETRO

Le indiscrezioni delle ultime ore, riportate dalla Gazzetta dello Sport, sono incredibili. Stando alla rosea Paolo Maldini sarebbe pronto a fare un passo indietro se si deciderà di non procedere con Andrea Pirlo CT. Dopo un tentativo vano per Pep Guardiola, l'ex capitano rossonero e azzurro ha deciso di virare con forza sull'ex compagno al Milan. Nelle ultime ore, però, quando tutto sembrava fatto, sono emerse delle problematiche di immagine legato a un accordo commerciale dello stesso Pirlo con un sito di scommesse russo.