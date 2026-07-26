Il caso Pirlo scuote la FIGC: Maldini può già valutare un passo indietro

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L'eventuale stop nei discorsi con Pirlo per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana potrebbe già portare Maldini a lasciare il proprio incarico di DT

La candidatura di Andrea Pirlo come CT dell'Italia è diventata un vero e proprio caso politico. Paolo Maldini e Leonardo (oggi Advisor della Federazione) avevano indicato l'ex centrocampista come profilo ideale dopo il mancato arrivo in panchina di Pep Guardio,a ma i suoi rapporti con Fonbet e Sergey Lomakin hanno alimentato polemiche.

Il presidente federale Giovanni malagò starebbe quindi valutando alternative come Antonio Conte e Roberto Mancini per la panchina dell'Italia, anche se Maldini non sarebbe convintissimo di queste piste. Qualora si decidesse però di percorrere almeno una delle due, facendo di conseguenza arenare quella che portava ad Andrea Pirlo, il nuovo DT della Nazionale potrebbe essere spinto a lasciare già l'incarico.