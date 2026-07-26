MN - Amoruso non crede più in Leao: "Sono anni che aspettiamo"

vedi letture

Nicola Amoruso non crede più in Rafael Leao e crede che anche i tifosi del Milan si siano stufati

Tra i temi caldi relativi al calciomercato del Milan non si può non considerare il futuro di Rafael Leao, destinato logicamente alla cessione ma ancora un giocatore rossonero finché non arriverà una proposta seria sia per lui che per il club rossonero stesso. Nell'intervista esclusiva che l'ex centravanti di Serie A Nicola Amoruso ha concesso a MilanNews.it, si è parlato anche del futuro di Rafael Leao e delle aspettative sul portoghese.

LEAO? SONO ANNI CHE ASPETTIAMO

Nicola Amoruso esprime il suo giudizio su Rafael Leao: “Ormai sono anni che aspettiamo, soprattutto i tifosi del Milan aspettano di vedere un Leao diverso, un Leao maturo, un Leao che in tutti questi anni, tranne forse nell’anno dello Scudetto, poi negli altri anni ha deluso abbastanza. Credo sia giusto anche che il Milan guardi altrove, soprattutto se ci sarà la possibilità di venderlo e capitalizzare per poi puntare su altri tipi di giocatori…”