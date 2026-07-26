MN - Amoruso: "Gila è stato il miglior difensore del campionato"

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Mario Gila, nuovo difensore del Milan, è stato promosso dall'ex centravanti di Serie A Nicola Amoruso

Non solo il centravanti: oltre all'arrivo molto dispendioso di Gonçalo Ramos, il Milan ha pensato bene di intervenire anche in difesa e si è piombato su Mario Gila, difensore della Lazio che è cresciuto di stagione in stagione nei suoi anni in Italia. Un colpo necessario e che per caratteristiche si sposa con l'idea di Ruben Amorim. Ne ha parlato Nicola Amoruso, ex attaccante di Serie A, nell'intervista che ha rilasciato in esclusiva per MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

GILA È STATO IL MIGLIOR DIFENSORE DEL CAMPIONATO

Il commento e il giudizio di Nicola Amoruso su Mario Gila, nuovo difensore del Milan: “Può far bene al Milan perché ha qualità importanti. È stato il difensore migliore del campionato, è un giocatore intelligente e molto bravo nei duelli. Quindi credo che sia una scelta azzeccata. Il Milan ha preso un giocatore che porta qualità e una certa solidità alla difesa.”