Il racconto di Alphadjo Cissè su come ha affrontato il grave infortunio dopo la firma col Milan

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Alphadjo Cissè ha raccontato l'infortunio che ha condizionato la sua bella stagione dell'anno scorso dopo la firma con il Milan

Il Milan a gennaio ha anticipato la concorrenza e si è assicurato le prestazioni del giovanissimo Alphadjo Cissè che tanto bene stava facendo con il Catanzaro in prestito dall'Hellas Verona in Serie B. I rossoneri lo hanno acquistato dal club veneto e lo hanno lasciato in Calabria per terminare la stagione che però, purtroppo, è finita una settimana dopo a causa di un serio infortunio muscolare. Nell'intervista rilasciata ai canali social rossoneri, Alphadjo Cissè ha parlato di come ha affrontato un periodo non facile.

CISSÈ RACCONTA LE EMOZIONI DELL'INFORTUNIO PATITO DOPO AVER FIRMATO CON IL MILAN

Alphadjo Cissè racconta l'infortunio che ha condizionato la sua bella stagione dell'anno scorso: "L'infortunio è stato un po' un mix di emozioni: avevo firmato con il Milan e la settimana dopo mi sono fatto male. Poteva capitare però l'operazione è stata pesante: ho cercato sempre di guardare il lato positivo, ovvero che avevo firmato per un club come il Milan. Non è bellissimo da dire ma penso che questa cosa mi abbia fatto bene perché ho cercato di migliorare me stesso, di conoscermi e di sistemare i problemi che avevo già prima"