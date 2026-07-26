Camarda show a Glasgow: la pagella della Gazzetta per il "gioiello rossonero"
Un super Francesco Camarda ha inaugurato la stagione del Milan. Nella prima gara amichevole dei rossoneri, giocata a Glasgow contro il Celtic, il centravanti classe 2008 ha segnato una bella doppietta, in 7 minuti dopo essere entrato in campo all'intervallo al posto dell'altro baby attaccante Andrej Kostic. Vale quello che vale ma sicuramente se il buongiorno si vede dal mattino, il Milan e Camarda possono ben sperare. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un voto molto alto in pagella.
CAMARDA DOPPIETTA: LA PAGELLA DELLA GAZZETTA
La pagella di Francesco Camarda dopo la doppietta contro il Celtic. Il collega Andrea Ramazzotti della Gazzetta dello Sport lo premia inevitabilmente come il migliore in campo con il rotondo voto di 8: "Un rigore procurato e trasformato, un gol di testa da applausi. Il tutto in sette minuti. Difficile chiedere di più. Gioiello rossonero".
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