L'analisi di Bianchin sul primo Milan di Amorim: "Ha provato molto a giocare il pallone"

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Il giornalista Luca Bianchin ha analizzato a livello tattico la prima prestazione stagionale del Milan di Ruben Amorim

Prime indicazioni tattiche e appunti da tenere a mente per il Milan di Ruben Amorim nell'amichevole contro il Celtic che si è giocata sabato pomeriggio a Glasgow. Il club rossonero ha pareggiato contro quello scozzese per 2-2, in rimonta grazie a Francesco Camarda, nella partita d'esordio del tecnico portoghese sulla panchina del Diavolo. Luca Bianchin, giornalista di Gazzetta.it, ha provato a fare una prima analisi tattica sulla gara e sulla prestazione offerta dai rossoneri.

IL MILAN HA PROVATO MOLTO A GIOCARE IL PALLONE

Il commento tattico di Luca Bianchin sul Milan visto in campo a Glasgow contro il Celtic: "Ad Allegri decisamente non interessava il possesso palla, ad Amorim di più: il Milan a Glasgow ha provato molto a giocare il pallone. Per questo serviranno difensori diversi più portati a giocare il pallone e prendersi qualche rischio. Una buona notizia per Koni De Winter e molto meno per Fikayo Tomori"