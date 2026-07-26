Cissè: "Contento di giocarmi le mie carte in questo stadio dove hanno giocato tanti campioni"

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Le prime sensazioni e le emozioni di Alphadjo Cissè, uno dei volti nuovi di questo inizio stagione del Milan

Alphadjo Cissè è uno dei giovani che stanno lavorando agli ordini di Ruben Amorim in queste prime settimane di allenamenti: è stato anche convocato per la tournée in Australia e Indonesia, dopo aver recuperato dall'infortunio che ha condizionato la seconda metà della sua stagione scorsa che era iniziata tanto bene. Per lui, a Glasgow, anche i primi minuti in maglia rossonera. Il giovane talento italiano ha parlato ai canali ufficiali del club, consegnando le sue emozioni sull'approdo in rossonero.

CONTENTO DI GIOCAR LE MIE CARTE IN UNO STADIO DOVE HANO GIOCATO TANTI CAMPIONI

Le dichiarazioni di Alphdjo Cissè su cosa vuol dire per lui essere arrivato a vestire la maglia del Milan: "È significativo perché è uno dei club più grandi del mondo. Forse è difficile anche rendersi di conto di cosa vuol dire essere qui. Però sono contento di poter giocare le mie carte in questo stadio dove hanno giocato tanti campioni: è un'emozione unica"