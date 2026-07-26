MN - Longoni durissimo: "Non vedo l'ora che Leao vada via dal Milan"

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Le parole di Andrea Longoni in esclusiva a MilanNews.it. Dai temi scottanti come quello relativo a Rafa Leao al mercato rossonero

In merito all'attualità del mondo Milan, tra temi scottanti come quello relativo a Rafa Leao e a un calciomercato che necessita di ulteriori rinforzi, Andrea Longoni, storico giornalista, conduttore televisivo e tifoso milanista è stato intervistato in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

Con Leao è aria d'addio

"E' un bilancio dal sei al sette, non vedo l'ora che il ragazzo vada via, anche perchè le recenti parole hanno creato un danno al Milan che adesso non sa più come valorizzarlo sul mercato. Tanti bei ricordi soprattutto nell'anno dello scudetto, tante belle partite e altrettante gare in cui ci ha fatto arrabbiato. E' un peccato perchè si è accontentato".

Il rinnovo di Modric e le conferme di Camarda e Comotto

"Modric va gestito come il suo ultimo anno a Madrid, non può giocare sempre e spero possa rinunciare alla Nazionale. Credo che a Comotto e Camarda possa fare bene una Serie B di alto livello, spero in un prestito con la certezza dell'impiego perchè sono due giovani di talento che devono giocare con entusiasmo e continuità".