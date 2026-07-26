MN - Longoni sul centrocampo del Milan: "Servono altri innesti, Modric non può giocare sempre, Jashari punto di domanda"

vedi letture

Le parole di Andrea Longoni in esclusiva a MilanNews.it. Dai temi scottanti come quello relativo a Rafa Leao al mercato rossonero

In merito all'attualità del mondo Milan, tra temi scottanti come quello relativo a Rafa Leao e a un calciomercato che necessita di ulteriori rinforzi, Andrea Longoni, storico giornalista, conduttore televisivo e tifoso milanista è stato intervistato in esclusiva per la redazione di MilanNews.it.

Ecco un estratto delle sue considerazioni:

"Spero che Cardinale possa spendere ancora senza aspettare troppe cessioni. Spendi e dopo incasserai, bisogna essere veloci sul mercato perchè il Milan deve fare tante cose: un difensore, un trequartista e magari anche un centrocampista. Anche perchè Modric non le può fare tutte e Jashari è un punto di domanda. Un nome che piace e che mi piace è quello di Højbjerg".