MN - Longoni sul centrocampo del Milan: "Servono altri innesti, Modric non può giocare sempre, Jashari punto di domanda"
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Le parole di Andrea Longoni in esclusiva a MilanNews.it. Dai temi scottanti come quello relativo a Rafa Leao al mercato rossonero
In merito all'attualità del mondo Milan, tra temi scottanti come quello relativo a Rafa Leao e a un calciomercato che necessita di ulteriori rinforzi, Andrea Longoni, storico giornalista, conduttore televisivo e tifoso milanista è stato intervistato in esclusiva per la redazione di MilanNews.it.
Ecco un estratto delle sue considerazioni:
"Spero che Cardinale possa spendere ancora senza aspettare troppe cessioni. Spendi e dopo incasserai, bisogna essere veloci sul mercato perchè il Milan deve fare tante cose: un difensore, un trequartista e magari anche un centrocampista. Anche perchè Modric non le può fare tutte e Jashari è un punto di domanda. Un nome che piace e che mi piace è quello di Højbjerg".
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