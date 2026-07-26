Calciomercato Sabuncuoglu conferma: "Il Fenerbahce sta parlando con Leao"

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Il giornalista di mercato turco Yagiz Sabuncuoglu ha fornito alcuni aggiornamenti in merito alla trattativa Leao-Milan-Fenerbahce

La situazione di Rafael Leao è ancora tutta da districare. Quel che appare certo, ormai, è che l'esperienza del portoghese al Milan è giunta ai titoli di coda. Gli agenti sono al lavoro per trovare una via d'uscita che possa accontentare il calciatore e anche il club rossonero. I club più interessati per il 10 milanista sono quelli turchi, in particolare il Fenerbahce che potrebbe farsi sotto nei prossimi giorni. Lo conferma anche il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu nella sua live su YouTube.

IL FENERBAHCE STA PARLANDO CON LEAO

Le parole del giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu sulla trattativa tra Fenerbahce e Milan per Rafael Leao: "Il Fenerbahçe sta parlando con Leao. Non è ancora stata fatta un'offerta né al giocatore né al Milan. Dopo la partita contro il Górnik Zabrze mi aspetto che esca l'offerta ufficiale del Fenerbahçe sia al giocatore che al Milan"