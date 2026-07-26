Caos CT Italia, Zazzaroni: "Comunque vada, fallimento comunicativo impressionante"

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Ivan Zazzaroni ha commentato in maniera negativa tutto il caso intorno alla scelta del nuovo CT dell'Italia

Non c'è ancora chiarezza su chi sarà il prossimo CT dell'Italia, anzi dopo le ultime voci e indiscrezioni su Andrea Pirlo, candidato principale, c'è anche un clima teso. Anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato tutta la vicenda sul suo profilo Instagram. Le sue dichiarazioni.

COMUNQUE VADA A FINIRE, FALLIMENTO COMUNICATIVO IMPRESSIONANTE

Il commento di Ivan Zazzaroni sulla situazione CT dell'Italia tra Guardiola, Pirlo, Mancini e Conte: "Non posso credere che Maldini e Leonardo minaccino il passo indietro se Malagò non consegnerà la Nazionale a Pirlo, la loro terza scelta. Due big come Conte e Mancini li considerano infatti "non gestibili": ma il presidente chi è? Paolo e Leo, se si sentono sicuri di se stessi e giustamente onorati di essere in Nazionale, dovrebbero fare un passo avanti, non indietro, nella direzione di Malagò e del calcio italiano. Comunque vada a finire questa storia, il fallimento comunicativo è stato impressionante".