Oddo difende Pirlo: "Su di lui preconcetti. Non mi sembra abbia avuto un rendimento fallimentare"

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Massimo Oddo ha preso le difese dell'ex compagno di squadra Andrea Pirlo, che in molti non vedono adatto per la panchina dell'Italia

Al netto delle polemiche sulla sponsorizzazione russa, che hanno alzato un polverone, Andrea Pirlo rimane il candidato numero uno per la panchina della Nazionale. Una scelta che deve ancora essere ufficializzata ma che già porta e crea polemiche. Sono tanti quelli che non ritengono Pirlo all'altezza di questo incarico, visto un curriculum che non ruba l'occhio. A scendere in campo in difesa dell'ex compagno è stato Massimo Oddo, ex allenatore di Milan Futuro, che ne ha parlato a La Stampa.

ODDO DIFENDE PIRLO

Massimo Oddo difende l'ex compagno Andrea Pirlo, candidato numero uno alla panchina della Nazionale: "Su di lui ci sono preconcetti: mi da fastidio quando si dice che non ha avuto una buona carriera da allenatore. Con la Juve ha vinto due titoli ed ha centrato la Champions, in Turchia ha portato un club neopromossa al settimo posto, negli Emirati Arabi ha condotto lo United Fc alla prima promozione nella massima serie della sua storia. Non mi sembra un rendimento tanto fallimentare"