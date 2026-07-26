Pirlo in Nazionale? C'è incertezza. I dubbi di Malagò e la situazione

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Alle incertezze adesso si somma l’imbarazzo. Giovanni Malagò, che si sarebbe speso volentieri per Roberto Mancini, è sempre meno convinto.

L'approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale non è così scontato. Ne parla il Corriere della Sera. Alle incertezze adesso si somma l’imbarazzo. Giovanni Malagò, che si sarebbe speso volentieri per Roberto Mancini, è sempre meno convinto.

In Figc conoscono la questione spinosa legata allo sponsor russo, ma non si aspettavano che deflagrasse in maniera così forte. Portarlo a Coverciano sta diventando una battaglia contro vento, considerando le perplessità dell’opinione pubblica.

Pirlo è in Austria e ieri non ha parlato con il numero uno di via Allegri che gli aveva telefonato venerdì. Le condizioni, per avviare la trattativa finale con la Federazione, sono che Andrea si liberi dall’United Fc e dai legami con lo scomodo sponsor. Poi dovrebbero intervenire gli avvocati per preparare il contratto quadriennale. Ma Tutto procede a rilento. Pirlo è ancora alla guida del club arabo e ieri, nel ritiro austriaco di Geinberg, ha diretto una doppia seduta. Oggi la sua squadra giocherà in amichevole con il Salisburgo, ma l'allenatore ha altro per la testa. Da capire cosa accadrà.