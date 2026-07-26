Prima il Corinthians, poi il Santos: altra tappa brasiliana per Leao, in attesa del futuro

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Nei prossimi giorni, Amorim avrà nuovamente a disposizione Rafa Leao. Che intanto, dopo essersi allenato sui campi del Corinthians, ha fatto visita al Santos

Si conclude in parità la prima uscita amichevole del Milan, che contro il Celtic conquista un 2-2 dopo una partita caratterizzata da momenti molto diversi tra loro.

La squadra rossonera vive un primo tempo complicato, durante il quale fatica a trovare equilibrio e intensità, lasciando troppo spazio agli avversari. Gli errori commessi nella fase difensiva e un approccio iniziale poco incisivo consentono al Celtic di prendere il controllo della sfida e andare negli spogliatoi con due reti di vantaggio.

Dopo la pausa arriva però una reazione convincente: il Milan torna in campo con maggiore aggressività, migliora il proprio gioco e dimostra una buona capacità di risposta dal punto di vista mentale. Francesco Camarda si prende la scena segnando entrambe le reti della rimonta e confermando il suo momento positivo. Al termine dell'incontro restano indicazioni importanti per lo staff tecnico, con aspetti da migliorare soprattutto nella solidità difensiva, ma anche con elementi incoraggianti come la crescita dei giovani e la compattezza del gruppo. Un'amichevole preziosa per proseguire il lavoro estivo.

Intanto nei prossimi giorni, Amorim avrà nuovamente a disposizione Rafa Leao. Che intanto, dopo essersi allenato sui campi del Corinthians, ha fatto visita anche al Santos, come riportato dal club brasiliano sul proprio profilo IG. Adesso da capire quale sarà il futuro del portoghese.