Pellegatti: "Camarda grande protagonista con due gol alla Camarda"

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Carlo Pellegatti ha commentato la prestazione di Francesco Camarda contro il Celtic, grande protagonista grazie a una doppietta

Francesco Camarda si è preso tutta la scena nella prima amichevole estiva che il Milan ha giocato e pareggiato contro il Celtic in trasferta a Glasgow per 2-2. I rossoneri perdevano 2-0 a fine primo tempo, con due gol regalati dai retropassaggi sballati di Strahinja Pavlovic e Samuele Ricci. Nell'intervallo è entrato il centravanti classe 2008 e ha segnato una doppietta in sette minuti. Il giornalista Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube, commentando la sfida, ha parlato anche di Francesco Camarda.

DUE GOL ALLA CAMARDA

Il commento di Carlo Pellegatti dopo Celtic-Milan 2-2, in particolare su Francesco Camarda: "Con la doppietta, dopo questa partita, Camarda si candida a essere monitorato con maggiore attenzione da parte di Amorim. Ha ottimizzato le due occasioni. È il grande protagonista con due gol alla Camarda, importanti: il secondo di testa, molto bello, proprio da attaccante d'area".