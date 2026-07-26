Agresti: "Il Milan crede in Camarda: segnale di rinascita azzurra"

vedi letture

Il Milan crede in Francesco Camarda, confermato in rosa per questa stagione: è anche un segnale di rinascita per il calcio italiano

Il nuovo ciclo del Milan con Ruben Amorim in panchina è ripartito nel segno di Francesco Camarda. Sono state sue le prime due reti di questa pre-stagione, nella prima amichevole vera che il Diavolo ha giocato a Glasgow contro il Celtic. Doppietta in 7 minuti appena entrato in campo dopo l'intervallo: una rete segnata dal dischetto, dopo essersi guadagnato con un bel guizzo il calcio di rigore, un'altra segnata di testa scomparendo e riapparendo in mezzo ai due difensori scozzesi. Il giornalista Stefano Agresti ha parlato di Camarda sulla Gazzetta dello Sport.

IL MILAN CREDE IN CAMARDA: SEGNALE DI RINASCITA

Il commento di Stefano Agresti su Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan: "I rossoneri - presidente americano, allenatore portoghese - credono nel giovane attaccante milanese, gli hanno appena rinnovato il contratto e poi hanno deciso che sì, è pronto per fare parte dell’organico che si sta tuffando nella prossima stagione. L’estate è la stagione dei sogni, e allora sogniamo perché ne abbiamo bisogno: Camarda è un segnale di rinascita azzurra. Piccolo, certo non definitivo, ma confortante. Anche perché non è l’unico che il nostro calcio sta trasmettendo in queste settimane".