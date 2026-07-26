Leao in Brasile incontra Neymar: "Gli ho detto..."

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Il giocatore è stato a Vila Belmiro questo sabato per assistere alla sfida tra Santos e Chapecoense e ha rivelato di aver realizzato un sogno

In attesa di tornare a disposizione del Milan, Rafael Leão ha approfittato del suo periodo in Brasile durante le vacanze per un incontro straordinario. Il giocatore è stato a Vila Belmiro questo sabato per assistere alla sfida tra Santos e Chapecoense e ha rivelato di aver realizzato un sogno osservando da vicino Neymar, uno dei suoi idoli d'infanzia.

In un'intervista a SporTV durante l'intervallo della partita, quando il Santos stava vincendo 1-0, Rafael Leão ha dichiarato di essere riuscito a organizzare la visita tramite la squadra numero 10 del Santos e ha sottolineato la sua ammirazione per la stella brasiliana. Queste le sue parole riportate da ESPN: "È stata un'opportunità unica. Le persone del team di Neymar sono riuscite a organizzarlo in modo che potessi vedere un idolo d'infanzia. Mi è piaciuto molto guardarlo giocare. Ho iniziato a guardare i suoi primi video mentre ero ancora al Santos," ha detto.

Il portoghese ha anche rivelato una conversazione avuta con Neymar prima che la palla rotolasse e ha detto di aver scommesso su una buona prestazione dell'attaccante. Il numero 10 di Santos segnò il gol della squadra nella prima fase: "Sono molto felice. Gli ho detto che avrei fatto uno spettacolo, e ha segnato un bel gol. È un onore essere qui".