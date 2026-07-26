Milan, per la difesa c'è Gerard Martin: su di lui anche il Chelsea

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Come riportato da El Nacional, Milan e Chelsea sono interessati a Gerard Martín. Il Milan è disposto ad aumentare la propria offerta

Pareggio per il Milan nella prima amichevole della nuova stagione: contro il Celtic finisce 2-2 al termine di una sfida che ha fornito indicazioni importanti allo staff tecnico.

I rossoneri approcciano male l'incontro, mostrando poca brillantezza e qualche difficoltà nella gestione delle situazioni difensive. Il Celtic riesce così a sfruttare gli spazi concessi e le incertezze degli avversari, portandosi avanti di due gol e mettendo in evidenza alcune problematiche ancora da risolvere. La reazione del Milan arriva nella seconda parte della gara, quando la squadra aumenta il livello della prestazione e dimostra maggiore convinzione sia nel gioco sia nell'atteggiamento.

Il protagonista assoluto è Francesco Camarda, che firma una doppietta decisiva e completa la rimonta, confermando il suo momento di grande crescita. Oltre al risultato, l'amichevole evidenzia due aspetti contrapposti: da una parte la necessità di migliorare la fase difensiva e trovare maggiore continuità, dall'altra la capacità del gruppo di reagire alle difficoltà e il contributo sempre più importante dei giovani. Un test significativo per continuare il lavoro estivo e prepararsi ai prossimi appuntamenti.

Intanto si continua a lavorare sul mercato. Come riportato da El Nacional, Milan e Chelsea sono interessati a Gerard Martín. Il Milan è disposto ad aumentare la propria offerta da 20 milioni di euro a 35 milioni di euro.