Ramazzotti: "Se Cardinale non sarà a breve nelle condizioni di avviare il dialogo con il Genk, Karetsas sceglierà il Dortmund"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Kostantinos Karetsas, obiettivo del Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Kostantinos Karetsas, obiettivo del Milan: "Il Milan lo vuole e Konstantinos Karetsas è tentato dal Milan. Il diciottenne greco sa che è arrivato il momento di fare il salto nel grande calcio: giocare in Italia gli piacerebbe, ma al tempo stesso non intende aspettare troppo per definire il suo futuro. Sul tavolo ha anche la proposta del Borussia Dortmund e, pur essendo affascinato dal vestire la maglia rossonera, non intende rischiare di trascorrere un altro anno in Belgio. Ecco perché se Cardinale non sarà a breve nelle condizioni di avviare il dialogo con il Genk, il greco potrebbe decidere di accettare la proposta dei tedeschi. Per il momento, però, il Milan continua ad avere fiducia e, pur non volendo partecipare ad aste perché ha già investito 100 milioni tra Gila e Gonçalo Ramos, ha fiducia".

Milan su Karetsas, ma bisogna cedere Leao

"Il Milan - ha spiegato Andrea Ramazzotti sulla trattativa per Karetsas - spera che prima possibile Leao trovi un acquirente, in modo da dirottare i soldi ricavati dalla cessione del cartellino del portoghese nell'operazione Karetsas. Per il momento, però, il Fenerbahce, pur essendo molto interessato, non è in grado di formulare una proposta: ha troppi giocatori stranieri (23) e prima deve venderne alcuni perché la lista ne può contenere solo 14. Leao, che aveva chiuso in passato a un trasferimento nella Super Lig turca, adesso è più aperto anche a questa soluzione anche perché la proposta economica è davvero importante: 8 milioni più 4 di bonus, dei quali almeno 1,5 facili da raggiungere. Resta però il fatto che il Borussia in questo momento ha le mani libere e può operare, mentre il Diavolo prima deve cedere. Un vantaggio non indifferente".