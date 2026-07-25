Milan, da valutare il futuro di Nkunku: su di lui c'è la Roma

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Secondo quanto riferito dal Messaggero, Christopher Nkunku è un'idea della Roma. Il calciatore, in uscita dal Milan, è apprezzato da Gian Piero Gasperini.

Continua il ritiro estivo del Milan, che sta lavorando intensamente per preparare al meglio la stagione sotto la guida di Ruben Amorim. Nel frattempo la società resta attiva sul mercato e ha chiuso l'acquisto di Sankhoun Diawara dal Troyes per una cifra pari a 2 milioni di euro. Il giovane centrale si è messo in evidenza per forza fisica, affidabilità e capacità nei duelli, convincendo il club rossonero dopo le 14 presenze e i 1.048 minuti disputati nell'ultimo campionato di Ligue 2.

Intanto Luka Modric proseguirà la sua esperienza in rossonero, confermandosi uno dei principali punti di riferimento della squadra sia in campo sia nello spogliatoio grazie alla sua qualità e alla sua leadership.

Da oggi inizierà una nuova serie di test estivi, importanti per migliorare la condizione atletica e mettere in pratica le idee tattiche di Ruben Amorim. Si continua però a lavorare anche sul mercato: secondo quanto riferito dal Messaggero, Christopher Nkunku è un'idea della Roma. Il calciatore, in uscita dal Milan, è apprezzato da Gian Piero Gasperini.