Da Tomori a Gimenez, i calciatori in uscita dal Milan: da valutare diverse cessioni

vedi letture

Come ricorda il Corriere dello Sport, in uscita ci sono anche Tomori, chiuso dall’acquisto di Gila, i centrocampisti Ricci, Loftus-Cheek...

La preparazione del Milan continua con intensità in vista della nuova stagione targata Ruben Amorim. Parallelamente agli allenamenti, la società ha definito un nuovo rinforzo per la retroguardia: Sankhoun Diawara arriva dal Troyes per 2 milioni di euro. Il giovane centrale si è distinto per prestanza fisica, sicurezza difensiva e capacità nei duelli, totalizzando 14 presenze e 1.048 minuti nell'ultimo campionato di Ligue 2.

Per il centrocampo arriva invece la conferma di Luka Modric, destinato a proseguire il proprio percorso in rossonero. La sua esperienza e la sua leadership continueranno a rappresentare un valore aggiunto per tutta la squadra.

Intanto da oggi prenderà il via una serie di amichevoli estive fondamentali per la crescita della squadra, senza dimenticare il mercato. Come ricorda il Corriere dello Sport, in uscita ci sono anche Tomori, chiuso dall’acquisto di Gila, i centrocampisti Ricci, Loftus-Cheek e Fofana e l’attaccante Santiago Gimenez, attualmente infortunato.