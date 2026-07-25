Calciomercato Nota del Fenerbahçe: “100 milioni per Leao: falso. Siamo concentrati sulla Champions”

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Il Fenerbahce ha diramato un comunicato ufficiale sulla presunta trattativa per acquistare per circa 100 milioni Rafael Leao dal Milan.

Le voci sul trasferimento di Rafael Leao al Fenerbahce sono diverse in queste ore, ma il club turco ci ha tenuto a precisare con un comunicato ufficiale quanto segue:

"Le notizie circolate oggi sui media riguardo all'interesse del nostro Club per il giocatore dello Stoccarda Ermedin Demirović sono del tutto prive di fondamento. Il Fenerbahçe Sports Club non ha intrapreso alcuna iniziativa per il trasferimento del giocatore in questione.

Analogamente, sono false le voci secondo cui avremmo presentato un'offerta complessiva di circa 100 milioni di euro — comprensiva di costo del cartellino e ingaggio — per Rafael Leão. Nessuna offerta di questo tipo è stata avanzata né al giocatore né al suo club.

Il nostro unico obiettivo è la gara di ritorno contro il Górnik Zabrze, valida per il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League, e il passaggio al turno successivo. Invitiamo i nostri tifosi a non dare credito ad affermazioni e indiscrezioni speculative che tentano di distogliere l'attenzione, spacciando per vere operazioni di mercato inesistenti o concentrandosi su giocatori che non rientrano nei nostri piani. Comunicato diffuso per opportuna informazione pubblica".

Leao-Fenerbahce: una precisazione

Alla precisazione del Fenerbahce, è importante aggiungere una ulteriore precisazione: su MilanNews.it, si è sempre riportato dell'interesse del club turco per il calciatore, confermando la mancanza - ad oggi - di un'offerta scritta fatta pervenire al Milan. In più, il Fenerbahce, nel calciomercato in corso, ha già vissuto una situazione simile, con un comunicato ufficiale diramato per smentire l'interesse per Mason Greenwood del Marsiglia, calciatore poi effettivamente acquistato dalla parte gialloblù di Istanbul.