Karetsas aspetta il Milan: talento, fantasia e una corsa contro il tempo

vedi letture

Il talento del Genk, classe 2007, rappresenta il profilo individuato dalla dirigenza rossonera per dare a Ruben Amorim un trequartista mancino

Konstantinos Karetsas resta uno dei nomi più caldi sul taccuino del Milan. Il talento del Genk, classe 2007, rappresenta il profilo individuato dalla dirigenza rossonera per dare a Ruben Amorim un trequartista mancino capace di partire dalla corsia destra, accentrarsi e creare superiorità tra le linee, completando un reparto offensivo che vedrebbe Christian Pulisic sul versante opposto alle spalle di Gonçalo Ramos.

KARETSAS-MILAN, LA SITUAZIONE

Ne parla stamattina il Corriere dello Sport. Attualmente il nodo, però, non è tecnico ma economico. In attesa di capire quale sarà il futuro di Rafael Leão e di sciogliere le riserve sul numero 2, Gerry Cardinale non può autorizzare un investimento così importante senza prima registrare un'uscita significativa. Per convincere il Genk serviranno infatti almeno 35 milioni di euro, una cifra che il Milan al momento non può mettere sul tavolo senza prima riequilibrare il mercato in uscita.

Il tempo, però, rischia di diventare il principale avversario dei rossoneri. Il Borussia Dortmund si è già mosso con decisione, arrivando a un'offerta vicina ai 30 milioni di euro. Il club tedesco spera di ridurre le richieste del Genk e di convincere il giocatore con il proprio progetto tecnico, da sempre vincente nello sviluppo dei giovani talenti.

IL CALCIATORE IN ATTESA, AFFASCINATO DAI ROSSONERI

Dal canto suo, Karetsas non ha ancora chiuso la porta al Milan. Anzi, il fantasista greco starebbe aspettando una mossa concreta del club di via Aldo Rossi, rimandando una decisione definitiva nella speranza che i rossoneri riescano ad affondare il colpo. Il fascino della maglia milanista continua ad avere un peso importante nelle sue valutazioni.

Dal punto di vista tecnico, Karetsas è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Mancino naturale, abbina qualità nel dribbling, visione di gioco e una notevole capacità di ricevere tra le linee. Ama partire largo per poi convergere verso il centro, dove riesce a inventare l'ultimo passaggio o a cercare la conclusione. Pur non essendo ancora strutturato fisicamente, compensa con rapidità di pensiero, tecnica nello stretto e personalità, caratteristiche che lo rendono perfettamente compatibile con un calcio offensivo e di possesso.

Il Milan continua a monitorare la situazione, consapevole che le prossime settimane saranno decisive. Prima servirà fare cassa, poi eventualmente provare l'assalto a uno dei talenti più promettenti della nuova generazione europea. Ma la finestra temporale non sarà infinita e il Dortmund è pronto ad approfittare di qualsiasi ulteriore esitazione.