W. Sabatini prova a difendere Leao: "I campioni sono più deboli di quanto si possa pensare"

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Walter Sabatini, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Ci sono giocatori che hanno bisogno di essere coccolati, i campioni sono..."

Il Milan continua il proprio percorso di preparazione in vista della nuova stagione, alternando il lavoro sul campo alle operazioni di mercato destinate a rinforzare la rosa di Ruben Amorim. La notizia più recente riguarda la difesa, con l'arrivo del giovane centrale Sankhoun Diawara dal Troyes. L'affare è stato concluso per circa 2 milioni di euro, confermando la volontà del club di investire su profili giovani e di prospettiva. Difensore fisico, roccioso e abile nei contrasti, Diawara arriva dopo aver disputato 14 partite nell'ultima Ligue 2, totalizzando 1.048 minuti e mettendo in evidenza caratteristiche ritenute ideali per il progetto tecnico rossonero.

Nel frattempo è stato definito anche il futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato continuerà infatti a vestire la maglia del Milan, rimanendo uno dei principali punti di riferimento della squadra. Fin dal suo arrivo ha garantito esperienza, qualità e personalità, offrendo un contributo importante non soltanto durante le gare, ma anche nella crescita del gruppo e nella gestione dello spogliatoio.

Sul fronte della preparazione, invece, il programma entra nella sua fase più intensa. Dopo la prima sgambata disputata contro il Milan Futuro, da sabato i rossoneri saranno impegnati in una serie di amichevoli estive che serviranno ad aumentare il minutaggio, migliorare la condizione fisica e mettere in pratica i primi principi tattici introdotti dal nuovo tecnico portoghese.

Intanto Walter Sabatini, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Ci sono giocatori che hanno bisogno di essere coccolati, i campioni sono più deboli di quanto si possa pensare. Hanno bisogno di stima, affetto, di sollecitazioni di questo tipo".