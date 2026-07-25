W. Sabatini prova a difendere Leao: "I campioni sono più deboli di quanto si possa pensare"
Il Milan continua il proprio percorso di preparazione in vista della nuova stagione, alternando il lavoro sul campo alle operazioni di mercato destinate a rinforzare la rosa di Ruben Amorim. La notizia più recente riguarda la difesa, con l'arrivo del giovane centrale Sankhoun Diawara dal Troyes. L'affare è stato concluso per circa 2 milioni di euro, confermando la volontà del club di investire su profili giovani e di prospettiva. Difensore fisico, roccioso e abile nei contrasti, Diawara arriva dopo aver disputato 14 partite nell'ultima Ligue 2, totalizzando 1.048 minuti e mettendo in evidenza caratteristiche ritenute ideali per il progetto tecnico rossonero.
Nel frattempo è stato definito anche il futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato continuerà infatti a vestire la maglia del Milan, rimanendo uno dei principali punti di riferimento della squadra. Fin dal suo arrivo ha garantito esperienza, qualità e personalità, offrendo un contributo importante non soltanto durante le gare, ma anche nella crescita del gruppo e nella gestione dello spogliatoio.
Sul fronte della preparazione, invece, il programma entra nella sua fase più intensa. Dopo la prima sgambata disputata contro il Milan Futuro, da sabato i rossoneri saranno impegnati in una serie di amichevoli estive che serviranno ad aumentare il minutaggio, migliorare la condizione fisica e mettere in pratica i primi principi tattici introdotti dal nuovo tecnico portoghese.
Intanto Walter Sabatini, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Ci sono giocatori che hanno bisogno di essere coccolati, i campioni sono più deboli di quanto si possa pensare. Hanno bisogno di stima, affetto, di sollecitazioni di questo tipo".
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