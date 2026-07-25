TOP NEWS del 24 luglio: rinnovano in due, i convocati per Glasgow, primi infortuni
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, venerdì 24 luglio 2026:
MN - Estupinan è tornato a Milanello: colazione con squadra e allenamento, resta sul mercato
Celtic-Milan, Kostic titolare nell’attacco rossonero? Sarà staffetta con Camarda in attesa dei rientri
Operazione Diawara: il Milan ha battuto la concorrenza di club inglesi e tedeschi
MN - Leao verso il no al Fenerbahce: il portoghese vuole la Champions League
Milan, infortunati Nkunku e Terracciano: le loro condizioni
MN - Milan in partenza per Glasgow: il video. Convocati: fuori Nkunku!
Cardinale dopo i rinnovi di Comotto e Camarda: "Impegno coerente con la visione che ho delineato per il club"
Ufficiale il rinnovo di Francesco Camarda con il Milan: la nota del club
Ufficiale il rinnovo di Christian Comotto con il Milan: la nota del club
MN - Odogu nel mirino della Bundesliga: tre club chiedono informazioni
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