TOP NEWS del 24 luglio: rinnovano in due, i convocati per Glasgow, primi infortuni

TOP NEWS del 24 luglio: rinnovano in due, i convocati per Glasgow, primi infortuni
Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio
Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 24 luglio: i convocati di Amorim per il Celtic, i rinnovi di Camarda e Comotto

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, venerdì 24 luglio 2026:

MN - Estupinan è tornato a Milanello: colazione con squadra e allenamento, resta sul mercato

Celtic-Milan, Kostic titolare nell’attacco rossonero? Sarà staffetta con Camarda in attesa dei rientri

Operazione Diawara: il Milan ha battuto la concorrenza di club inglesi e tedeschi

MN - Leao verso il no al Fenerbahce: il portoghese vuole la Champions League

Milan, infortunati Nkunku e Terracciano: le loro condizioni

MN - Milan in partenza per Glasgow: il video. Convocati: fuori Nkunku!

Cardinale dopo i rinnovi di Comotto e Camarda: "Impegno coerente con la visione che ho delineato per il club"

Ufficiale il rinnovo di Francesco Camarda con il Milan: la nota del club

Ufficiale il rinnovo di Christian Comotto con il Milan: la nota del club

MN - Odogu nel mirino della Bundesliga: tre club chiedono informazioni