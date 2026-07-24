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MN - Estupinan è tornato a Milanello: colazione con squadra e allenamento, resta sul mercato

MN - Estupinan è tornato a Milanello: colazione con squadra e allenamento, resta sul mercatoMilanNews.it
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Oggi alle 11:27News
di Redazione MilanNews
Pervis Estupinan è questa mattina regolarmente tornato a Milanello dopo le vacanze: Amorim lo valuterà in tournée ma resta sul mercato

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Pervis Estupinan è rientrato questa mattina a Milanello, rispettando il programma previsto per il ritorno dei nazionali. L'esterno ecuadoriano ha fatto colazione insieme al gruppo squadra e successivamnete ha preso parte all'allenamento agli ordini di Ruben Amorim. 

Il tecnico portoghese avrà l'occasione, nel corso di questa tournée, di valutare l'ecuadoriano prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro e sull'eventuale cessione all'Aston Villa. Da capire se Estupinan partirà con la squadra oggi per Glasgow, dove domani il Milan affronterà il Celtic per la prima uscita uffiiciale di questa pre season. 

di Antonio Vitiello