Leao: "Di questi tempi 8-10 gol, nel Milan, sono tanti. La gente pretende di più, ma 10 sono un sacco di gol"

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Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato una intervista al podcast brasiliano Podpah, approfittando della sua presenza a San Paolo.

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato una intervista al podcast brasiliano Podpah. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Nel corso della lunga chiacchierata, ha avuto modo di parlare (tanto) della sua avventura in rossonero, raccontandola dagli esordi: "Nella prima stagione, ho segnato qualche gol [ride]... Ho iniziato a giocare solo nella seconda metà della stagione. Ne ho fatti circa otto... otto gol, sei gol. Sì, sì, sì. No, è andata bene, è andata bene... i gol. E sai, di questi tempi, otto gol per un giocatore... diciamo, un giocatore del Milan... sai com'è, no? La gente inizia a pretendere di più; devono essere 10, 15 o più. Soprattutto dopo l'arrivo di gente come Haaland e Mbappé... quei due... 60 gol, cavolo.Fai 10 gol... solo 10 gol, cavolo. 10 gol... 10 gol sono un sacco di gol".

Offerta per Leao dalla Turchia

L'offerta che il Fenerbahce sta preparando al Milan per Leao prevede 1,5 milioni aggiuntivi al superamento delle venti presente, altri 1,5 milioni in caso di almeno quindici gol e un ulteriore milione per la vittoria del campionato. Il Fenerbahce non vorrebbe ricorrere al prestito, nemmeno con l'obbligo di riscatto, ma punta a chiudere a titolo definitivo l'operazione, accontentando così una delle richieste del Milan.